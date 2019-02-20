В ряде областей объявлено штормовое предупреждение

В Актау ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Сразу в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

21 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер западный, северо-восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В тот же день в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

21 февраля в Мангистауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Актау ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

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