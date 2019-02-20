Укрепление здоровья нации - главная задача нового Кодекса о здоровье

Основной акцент в работе над Кодексом сделан на обеспечении первоклассной системы здравоохранения, рассчитанной на укрепление здоровья нации.

На базе Школы медицины Назарбаев Университета сегодня состоялся первый день Общественных слушаний по публичному обсуждению проекта Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики. В целом, обсуждения продлятся с 20-го и по 22 февраля, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил директор департамента юридической службы ведомства Талгат Турмаганбет, поправки разрабатываются в рамках поручений Президента Казахстана Назарбаева. Глава государства особое внимание уделяет человеческому капиталу как основе модернизации. В связи с этим особый акцент в работе по Кодексу будет сконцентрирован на создании системы первоклассного здравоохранения и мерам по укреплению здоровья нации.

"Перед нами стоят такие важные задачи как укрепление здоровья нации, рост продолжительности жизни населения и развитие медтехнологий; ориентация современного здравоохранения на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение; усиление управления общественным здоровьем, пропаганда здорового образа жизни и укрепления репродуктивного здоровья молодежи; переход от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением современных цифровых технологий; персонализированной медицины, вопросы цифровизации и искусственного интеллекта", - перечислил Турмаганбет.

Также он озвучил основные приоритеты в деятельности организаций здравоохранения.

"Ключевые приоритеты - обеспечить предоставление качественных и доступных медуслуг; обеспечить диагностирование и лечение максимально широкого спектра болезней; внедрять услуги "смарт-медицины", дистанционной профилактики и лечения, "электронной медицины"; всех детей в возрасте до 16 лет охватить всем спектром медобслуживания; уделить первостепенное значение практической научно-исследовательской составляющей работы медвузов, развивать государственно-частное партнерство в этом направлении", - сообщил он.

Кроме того предусмотрено создание условий для роста частной медицины и закрепления на законодательном уровне проведения международной аккредитации медвузов и учреждений.

Другой не менее важной задачей Кодекса является обеспечение высокого качества жизни. В рамках этого будет принят ряд мер по развитию и качественному здравоохранению. Это цифровизация отрасли; переориентация на профилактику и управление заболеваниями на ранних стадиях; управление основными хроническими и онкологическими заболеваниями; внедрение системы ОСМС; развитие ПМСП и конкурентной среды; модернизация медицинского и фармацевтического образования и науки; внедрение системы лицензирования и страхования медицинских работников; совершенствование лекарственной политики.

Надо отметить, что участие в Общественных слушаниях принимают руководители управлений здравоохранений областей городов Астана и Алматы, Шымкент, территориальных департаментов, экспертов здравоохранения, заинтересованных госорганов, представителей НПО, профильных ассоциаций и частных компаний.

Оксана Скибан, Астана

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