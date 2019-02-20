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Укрепление здоровья нации - главная задача нового Кодекса о здоровье

Основной акцент в работе над Кодексом сделан на обеспечении первоклассной системы здравоохранения, рассчитанной на укрепление здоровья нации.

Фото : aciso.ru20 февраля 2019, 17:15

На базе Школы медицины Назарбаев Университета сегодня состоялся первый день Общественных слушаний по публичному обсуждению проекта Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики. В целом, обсуждения продлятся с 20-го и по 22 февраля, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил директор департамента юридической службы ведомства Талгат Турмаганбет, поправки разрабатываются в рамках поручений Президента Казахстана Назарбаева. Глава государства особое внимание уделяет человеческому капиталу как основе модернизации. В связи с этим особый акцент в работе по Кодексу будет сконцентрирован на создании системы первоклассного здравоохранения и мерам по укреплению здоровья нации.

"Перед нами стоят такие важные задачи как укрепление здоровья нации, рост продолжительности жизни населения и развитие медтехнологий; ориентация современного здравоохранения на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение; усиление управления общественным здоровьем, пропаганда здорового образа жизни и укрепления репродуктивного здоровья молодежи; переход от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением современных цифровых технологий; персонализированной медицины, вопросы цифровизации и искусственного интеллекта", - перечислил Турмаганбет.

Также он озвучил основные приоритеты в деятельности организаций здравоохранения.

"Ключевые приоритеты - обеспечить предоставление качественных и доступных медуслуг; обеспечить диагностирование и лечение максимально широкого спектра болезней; внедрять услуги "смарт-медицины", дистанционной профилактики и лечения, "электронной медицины"; всех детей в возрасте до 16 лет охватить всем спектром медобслуживания; уделить первостепенное значение практической научно-исследовательской составляющей работы медвузов, развивать государственно-частное партнерство в этом направлении", - сообщил он.

Кроме того предусмотрено создание условий для роста частной медицины и закрепления на законодательном уровне проведения международной аккредитации медвузов и учреждений.

Другой не менее важной задачей Кодекса является обеспечение высокого качества жизни. В рамках этого будет принят ряд мер по развитию и качественному здравоохранению. Это цифровизация отрасли; переориентация на профилактику и управление заболеваниями на ранних стадиях; управление основными хроническими и онкологическими заболеваниями; внедрение системы ОСМС; развитие ПМСП и конкурентной среды; модернизация медицинского и фармацевтического образования и науки; внедрение системы лицензирования и страхования медицинских работников; совершенствование лекарственной политики.

Надо отметить, что участие в Общественных слушаниях принимают руководители управлений здравоохранений областей городов Астана и Алматы, Шымкент, территориальных департаментов, экспертов здравоохранения, заинтересованных госорганов, представителей НПО, профильных ассоциаций и частных компаний.

Оксана Скибан, Астана


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