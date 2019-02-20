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В Туркестане открыли IT-центр "Тurkestan hub"

В церемонии открытия принял участие аким области.

Фото : Самат Мырзалиев20 февраля 2019, 17:21

20 февраля в Туркестане открыли IT-центр "Тurkestan hub". Он представляет собой открытую площадку для молодых специалистов и инвесторов в сфере инновационных технологий. Посетившие центр специалисты в сфере IT дали высокую оценку оснащению центра, передает пресс-служба акима Туркестанской области

В церемонии открытия объекта приняли участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев и вице-министр общественного развития РК Жулдыз Омарбекова.

Вместе с хабом в этот день открылся и ІТ-парк для молодых программистов. В специальных лабораториях будут обучать цифровым технологиям и продвигать отечественные IT-проекты. Молодой человек может прийти сюда со своими идеями и стартапами и получить поддержку. В школе могут обучаться с 14 лет. Слушатели будут изучать моделирование, программирование, пользование мобильными приложениями, принципы разработки сайтов, возможности монетизации контентов, а также привлекать инвесторов для реализации собственных проектов.


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