43 социальных объекта построят в Атырауской области в 2019 году

В Атырау завершилась отчетная встреча акима области с населением.

Новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта находятся на стадии строительства, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В Атырау завершилась отчетная встреча акима области с населением. Нурлан Ногаев рассказал собравшимся об итогах социально-экономического развития региона за 2018 год, а также поделился планами на будущее.

Так, по словам акима Атырауской области, в 2019 году планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию 25 социальных объектов образования, среди них – 10 детских садов, 11 школ, 1 музыкальная школа, 2 общежития, 1 лицей с общежитием.

- В сфере здравоохранения на средства из местного бюджета, а также при спонсорской поддержке в этом году мы завершаем строительство сразу трех объектов – дополнительного здания Кардиологического центра, здания Курмангазинской центральной районной больницы на 75 койко-мест, а также строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Карабау Кызылкугинского района, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

Кроме того, в текущем году будут сданы в эксплуатацию 9 объектов культуры на полторы тысячи мест, среди них - дома культуры, библиотеки и музеи. В сфере спорта в 2019 году планируется сдача в эксплуатацию шесть спортивных залов, школ и Фоков.

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