Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Тимошенко занимает второе место.

Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке в Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

На втором месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую поддержали 16,8% от общего числа респондентов и 13,8% тех, кто заявил, что пойдет на выборы. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко занял третью строчку с поддержкой 13,1% от общего числа и 11,5% от голосующих опрошенных.

У респондентов также спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы во второй тур вышли пары из Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Так, шоумен бы победил действующего президента (32,2% против 19,1%) и лидера "Батькивщины" (28,7% против 18,6%), следует из данных опроса. В такой же ситуации Тимошенко обошла бы Порошенко, набрав 22,4% против 20%, отметили социологи.

Согласно опросу группы "Рейтинг", проведенному в январе, Зеленский лидировал в президентской гонке с 19%, тогда как в поддержку Тимошенко высказались 18,2%, а за Порошенко готовы были проголосовать 15,1%.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!