Пьяный южанин с молотком вымогал деньги у собутыльников

Одна из его жертв лишилась 30 тысяч тенге, а вторая - 20 тысяч тенге и серебряного перстня.

Довольно плачевно закончилось для трех собутыльников из Тараза очередное распитие спиртных напитков. Двое из них лишились ценностей, а третьему грозит немалый тюремный срок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

"15 февраля текущего года, для совместного времяпрепровождения с горячительными напитками в квартире 47-летнего жителя Тараза собрались семь человек. Дин из них – 27-летний Даурен стал вести себя агрессивно. Вооружившись молотком и ножом, он принялся выбивать деньги у двух других собутыльников. В итоге одна из его жертв лишилась 30 тысяч тенге, а вторая - 20 тысяч тенге и серебряного перстня", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Пострадавшие парни сообщили о произошедшем в полицию, и в итоге сотрудниками ОП-1 г. Тараза, дебошир-разбойник был задержан. Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор, и в отношении него начато досудебное расследование по статье 192 часть 2 пункт 4 "Разбой".

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