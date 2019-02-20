Новый формат встреч опробовал департамент АДГСПК по Атырауской области

Присутствовавшие отметили, что свободный формат встреч намного продуктивнее стандартных собраний госорганов.

15 февраля департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области подытожил работы 2018 года с приглашением представителей неправительственных организаций, СМИ, партий, общественных объединений, представителей Ассамблеи народов, блогеров, депутатов и руководителей госорганов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырайской областию

Встреча отличалась от других официальных собраний тем, что формат проведения мероприятия был свободным. Спикером был не руководитель данного органа, а представитель СМИ - журналист Назарбек Косшиев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по различным отраслям. Состоялся открытый диалог по проблемам противодействию коррупций в сфере бизнеса. Активную позицию по защите бизнеса от коррупций предлагали представители НПП «Атамекен» и бизнесмены.

Также присутствующие обсудили часто встречающиеся административные барьеры со стороны госорганов при ведении предпринимательской деятельности. С такой проблемой в свое время сталкивался предприниматель Арман Сагдыгалиев. После вмешательства Департамента необоснованно возбужденное уголовное дело в отношении предпринимателя было прекращено.

Касательно взаимодействия с государственными органами представители НПО обсудили вопросы и предложили пути их решения. По мнению известного блогера Олжаса Сулеймена, встречи в таком формате гораздо эффективнее и продуктивнее обыденных собраний, проводимых государственными органами при решении такого рода вопросов.

В ходе обсуждения затронулись вопросы статуса государственных служащих, их прав, а также их прямых обязанностей. По данной теме свое мнение высказал председатель областного Общественного совета Мурат Утешов. При этом руководитель ДАДГСиПК по Атырауской области Тохтамыс Жумагулов поддержал мнение председателя Общественного совета по поводу качества исполнения прямых обязанностей руководителей госорганов.

По итогам встречи в том числе было предложено и рекомендовано регулярно проводить подобные мероприятий и в других госорганах.

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