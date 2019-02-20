"Барыс" всухую проиграл "Амуру"
Это уже третья подряд игра, в которой казахстанский хоккейный клуб проигрывает аутсайдерам лиги.
Фото : ХК "Барыс"20 февраля 2019, 18:22
В матче против хабаровского "Амура" 20 февраля астанинский хоккейный клуб "Барыс" проиграл со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.
Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ в гостях у россиян. На 13 минуте был удален с поля защитник "Барыса" Маклюков. Вскоре после этого команда соперников забила первую шайбу. Второй результативный удар по воротам произошел на 59 минуте, причем створ в этот момент был пустым.
Это третья за сезон победа "Амура" над казахстанцами и третий подряд проигрыш столичной команды в играх КХЛ.
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