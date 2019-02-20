Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП в Петропавловске

Экс-чиновник за рулем дорогого автомобиля насмерть сбил девушку, оставив ее дочь сиротой.

В городском суде Петропавловска вынесли приговор по делу о ДТП, в котором водитель Lexus сбил двух девушек, передает МИА "Казинформ".

28-летнего Илью Старухина обвиняли по уголовным статьям "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью и повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места ДТП лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения, в случае наступления тяжких последствий, предусмотренных статьей 345 частью 3".

"Суд приговорил Старухина Илью Вячеславовича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 345 ч. 3, ст. 347 Уголовного Кодекс РК и назначить ему наказание: по ст. 345 УК РК в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет, по ст. 347 - в виде лишения свободы сроком на один год с лишением прав на три года", - зачитала приговор судья Асем Джаналина.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим Старухину окончательно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением водительских прав сроком на пять лет.

"Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Старухина оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с 20 февраля 2019 года. Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей с 14 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы", - говорится в приговоре.

Исковые требования сестер потерпевших суд удовлетворил частично. Со Старухина в их пользу будет взыскано по два миллиона тенге.

Авария произошла в полпятого утра 15 сентября у ночного клуба. Водитель Lexus сбил двух девушек, одна из которых через несколько дней скончалась, не приходя в сознание. Водитель скрылся с места происшествия и ушел пешком за пределы страны. Позже правоохранительные органы проинформировали о водворении подозреваемого в следственный изолятор.

Суд начался 28 декабря прошлого года. Вторая потерпевшая Татьяна Балабан отказалась от исковых требований к Старухину и попросила прекратить уголовное дело по ее эпизоду. Сам обвиняемый просил суд не лишать его свободы.

Погибшая 25-летняя девушка одна воспитывала двухлетнюю дочку. Девочка осталась сиротой.

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