Автобус с 11 пассажирами спасли в Аркалыке на трассе

Рейсовый автобус забуксовал.

19 февраля спасатели Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проведели аварийно-спасательные работы по вызволению из снежного плена 14 пострадавших и 4 единиц техники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На проселочной дороге Аркалык – Ашутасты в снежном перемете забуксовал рейсовый автобус PAZ с 11 пассажирами на борту, из них 5 женщин. Силами оперативно-спасательного отряда в составе пяти человек и двух единиц техники ГТ-ТБ и УАЗ застрявший автобус был отбуксирован на очищенную от снега дорогу.

Из-за бурана проселочная дорога в сторону города Аркалыка была заметена снегом, автобус вернулся в село Ашутасты. Спасатели на гусеничном тягаче ГТ – ТБ и автомашины УАЗ благополучно доставили 11 человек до Аркалыка.

По возвращению спасатели также оказали помощь в освобождении из снежного заноса 3 легковых автомобилей и эвакуации 3 человек.

Северный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд в очередной раз рекомендует населению при плохих погодных условиях отменить все поездки за территорию своих населенных пунктов.

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