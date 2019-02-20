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Президент Казахстана поговорил с королем Саудовской Аравии

Лидеры двух стран также договорились поддерживать практику взаимных визитов.

Фото : Акорда20 февраля 2019, 19:36

Между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялся телефонный разговор, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы главы двух государств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, была отмечена важность реализации совместных проектов в атомной и альтернативной энергетике, а также в сфере переработки нефти и газа в Казахстане.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов, отметив важную роль стран-экспортеров нефти. Лидеры двух стран также договорились поддерживать практику взаимных визитов.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.


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