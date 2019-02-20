В Астане пройдет Международный фестиваль искусств "Японская весна"

Мероприятие будет проходить в органном зале Казахского национального университета искусств.

27 февраля в органном зале Казахского национального университета искусств в Астане состоится Международный фестиваль искусств "Японская весна", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу гуманитарного фонда "Дегдар".

На протяжении 9 лет гуманитарный фонд "Дегдар" и компания JTI дважды в год проводят сезоны японской культуры – фестивали "Японская весна" и "Японская осень". Концерты проходят в Астане, Алматы, Бишкеке и Ташкенте. Проект призван знакомить зрителей с традиционной и современной культурой Страны Восходящего Солнца, способствовать укреплению отношений между Японией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Он предоставляет уникальную возможность самой широкой аудитории бесплатно посещать выступления лучших музыкантов из четырех стран.

В рамках нынешнего фестиваля при активной поддержке Посольства Японии в РК состоится концерт мэтра японской традиционной музыки, виртуоза игры на щипковом инструменте кото Ёнэкава Тосико II. Любовь к народной музыке и первые навыки игры на национальных инструментах исполнительница унаследовала от своей матери Ёнэкава Тосико I, которая за свое искусство была удостоена в Японии высокого титула "Национальное сокровище". Г-жа Ёнэкава Тосико II также достигла больших высот в творчестве, объездила с концертами весь мир, имеет множество престижных наград, пишет музыку и передает свой опыт молодым. Вместе с мастером на сцену выйдет ее ученица Тосисато Камэкава, играющая на струнном инструменте сямисэн.

Вход на концерт свободный. Традиционно особыми гостями вечера станут люди с ограниченными возможностями, которым организаторы ежегодно помогают с транспортом и предоставляют наиболее удобные места в зале.

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