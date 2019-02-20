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Мужчина скончался в страшном ДТП под Карагандой

Автомобиль выехал на полосу встречного движения, произошло лобовое столкновение.

Фото : pixabay.com20 февраля 2019, 22:09

20 февраля на трассе Караганда – Темиртау произошла авария, один человек скончался, еще один человек госпитализирован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Авария произошла в пяти километрах от Караганды. 36-летний мужчина, ехавший за рулем автомашины Mercedes, в условиях гололеда не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с машиной Lexus под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир автомашины Mercedes от полученных травм скончался на месте. Водитель этой же машины с различными травмами доставлен в медучреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.


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