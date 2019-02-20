Вернуть рабочие места хотят 13 уволенных специалистов

Среди уволенных специалистов есть и инвалиды.

В Туркестанской области заведующая детским садом одновременно уволила 13 человек. Квалифицированные сотрудники, среди которых и инвалиды, теперь остались без заработка, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Да, руки, ноги целы. Но мы же тоже люди. Мне 55 лет уже, нелегко все-таки".

Халима Турсынбаева уже больше недели сидит без работы. Инвалид II группы. До пенсии осталось 4 года. Была воспитателем в детском саду с начала его открытия. Лишь в конце прошлого года из-за проблем со здоровьем она не выходила на смену несколько дней. Тогда ее и уволили.

Халима Турсынбаева, бывший воспитатель детского сада:

"Мне сказали, делайте что хотите, мы ничем не можем помочь, вы свободны. С такими, как вы, мы не можем работать".

Таких, как Халима Турсынбаева, еще 12 человек. Среди уволенных - повара, воспитатели. У Айгуль Ортаевой трое детей. Ни одного нарекания за 7 лет работы в этом садике, говорит женщина.

Айгуль Ортаева, бывший воспитатель детского сада:

"Я повышала свою квалификацию. Проходила обучение в центре "Өрлеу", набрала на итоговом тестировании хорошие баллы. Но, несмотря на это, меня уволили. Даже после увольнения с нами не рассчитались".

По словам руководителя дошкольного учреждения, которая работает здесь 10 месяцев, пойти на такой шаг ее вынудили обстоятельства. Нурила Тагайханова утверждает, что ее предшественница приняла в штат 68 человек, в то время как в садике всего 47 рабочих мест. Зарплата сотрудников делилась, а в пенсионный фонд отчислений и вовсе не делали. Из-за нехватки средств детский сад оказался в долгах.

Нурила Тагайханова, руководитель детского сада:

"Людей много. Если всем платить, на зарплату не хватит. А если всем доплачивать, то денег не хватит на оплату коммунальных услуг. Поэтому в конце года мы делали перерасчет, и наш детский сад оказался должен 3,5 млн тенге".

Трудоустроить людей предложил акимат района. Однако специалисты, долгие годы отдавшие детскому саду, не хотят уходить на другую работу.

Бауыржан Шомпиев, заместитель акима Шардаринского района:

"В связи со сложившейся ситуацией местными властями будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит вопрос каждого сотрудника индивидуально. Данный вопрос находится на постоянном контроле акимата района".

А пока настойчивые сотрудники не сдаются и в скором времени планируют отправить обращение в прокуратуру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!