Актюбинцы возмущены прежними ценами на комуслуги

Снижения цен не произошло.

Жители Актобе закидали жалобами антимонопольщиков. Горожане с возмущением обнаружили, что никакого снижения цен на комуслуги не произошло. Теперь требуют объяснить, где обещанные низкие тарифы. Дошло до того, что сотрудники акимата выбрались из теплых кабинетов и отправились с объяснениями в народ, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Актюбинским чиновникам пришлось покинуть привычные кресла и с утра мерзнуть на улице. А все из-за недовольных горожан. Актюбинцы массово жалуются на то, что совершенно не почувствовали разницу в тарифах на комуслуги. Хотя в акимате, да и по всей стране, еще в декабре во всеуслышание заявили: с нового года цены на газ, тепло, свет и воду подешевеют. Теперь антимонопольщикам приходится обходить горожан едва ли не по квартирам, чтобы убедить – удешевление все-таки было. Готовы заглянуть в каждую квитанцию. Заодно приготовили и железное алиби на случай, если кто соберется оспаривать расчеты.

Гульнур Масина, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области:

- Возможно, они не ощутили из-за потребления горячей воды или холодной воды, или газа и т.д. По теплу и газоснабжению хочу объяснить: объемы будут больше, чем в декабре из-за погодных условий, потому что в январе температура ниже, чем в декабре.

Махмуда Мирсаинова доводы про погоду совершенно не убедили. Пенсионер утверждает, что коммунальные услуги были и остаются дорогими. Сетует: разницу в тарифах можно разглядеть разве что под микроскопом. Настолько она крошечная.

Махмуд Мирсаинов:

- Нет, не ощутил. С моей зарплатой. И вообще копейки. Пенсию добавили – копейки, зарплата – 40 000. Так что я не ощутил.

Вероятно, дело еще и в том, что глобального удешевления, как хотелось бы актюбинцам, не было. Да и экономить горожане не привыкли, несмотря на дорогие тарифы, отмечают чиновники. В целом с нового года в Актобе чуть больше, чем на 10 процентов подешевели газ, электричество, тепло и горячая вода. Тарифы на холодную воду и канализацию снизились лишь на 6 процентов. А за вывоз мусора актюбинцы платят теперь всего на один тенге меньше, чем раньше.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!