"Атлетико" победил "Ювентус"" в Лиге Чемпионов

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 5-6 и 12-13 марта.

В 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись первые матчи в двух последних парах, передает Vesti.kz.

Испанский "Атлетико" в Мадриде обыграл итальянский "Ювентус" - 2:0. Победу принесли защитники сборной Уругвая: на 78-й минуте забил Хосе Мария Хименес, а на 83-й - Диего Годин.

При этом на 70-й минуте главный судья Феликс Цвайер из Германии воспользовался системой видепомощи арбитру (VAR) и отменил гол форварда "Атлетико" Альваро Мораты из-за фола.

В параллельном матче немецкий "Шальке" дома уступил английскому "Манчестер Сити" - 2:3. Здесь также не обошлось без VAR.

Гости повели в счете на 18-й минуте после гола аргентинского форварда Серхио Агуэро, но хозяева ответили дублем алжирского хавбека Набиля Бенталеба, который на 38-й и 45-й реализовал пенальти. При этом в первый раз испанский судья Карлос дель Серро указал на "точку" после видеопросмотра.

На 68-й минуте "Сити" остался в меньшинстве после второй желтой карточки аргентинский защитник Николаса Отаменди, но сумел отыграться - на 85-й родной команде забил хавбек Лерой Сане. А волевую победу чемпионам Англии принес гол полузащитника Рахима Стерлинга на 90-й минуте.

Ранее в других парах ЛЧ "Лион" сыграл вничью с "Барселоной" (0:0), "Ливерпуль" разошелся по нулям с "Баварией" (0:0), "Манчестер Юнайтед" уступил ПСЖ (0:2), "Рома" победила "Порту" (2:1), "Аякс" проиграл "Реалу" (1:2), а "Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" (3:0).

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 5-6 и 12-13 марта.

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