Военного из США заподозрили в подготовке теракта

Подозреваемый призывал к "сосредоточенному насилию" для создания "белой родины", а также хотел "убить почти каждого человека на Земле".

Лейтенант береговой охраны США Кристофер Пол Хассон арестован по подозрению в подготовке теракта, передает Lenta.ru.

В доме американца был обнаружен склад оружия и боеприпасов. "Подозреваемый намеревался убивать невинных граждан в масштабах, редко встречающихся в этой стране", - отмечается в судебных документах.

По информации издания, Хассон планировал теракты против политиков и журналистов. Подозреваемый призывал к "сосредоточенному насилию" для создания "белой родины", а также хотел "убить почти каждого человека на Земле".

49-летнего лейтенанта обвиняют в незаконном хранении оружия и наркотиков, однако это является лишь "верхушкой айсберга", отметили в правительстве. Слушание по вопросу о задержании мужчины пройдет в городе Гринбелт в четверг, 21 февраля.

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