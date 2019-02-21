Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Воздушный поток позволил самолету достичь скорости в 800 миль в час.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку, передает Lenta.ru.

На высоте около 11 километров над землей в районе центральной Пенсильвании, США, авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере - обычно на высоте от 5-7 километров - для которой характерны большие скорости), с помощью которого и развил скорость в 1285 километров в час (скорость звука на высоте 11 километров составляет 1062 километра в час).

Воздушный поток позволил самолету достичь скорости в 800 миль в час (1285 километров в час), что на 240 миль в час выше его обычной скорости - 561 миля в час (902 километра в час). Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что лайнер преодолел скорость звука, его собственная скорость была не так высока: он прибыл в место назначения всего на 48 минут раньше положенного времени.

"Скорость сейчас составляет практически 800 миль в час, никогда в жизни не встречал такого попутного ветра, будучи коммерческим пилотом! (попутный ветер - 200 миль в час - около 322 метров в секунду)", - поделился летчик с 25-летним стажем Питер Джеймс в своем Twitter.

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