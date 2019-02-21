96-летнюю пенсионерку в Семее ограбили лже-сотрудники КСК

У пожилой женщины пропал со шкафа матерчатый кошелек с 50 тысячами тенге.

Оперативники Ауезовского отдела полиции Семей задержали злоумышленников, которые представившись сотрудниками КСК, проникли в дом пенсионерки и похитили у нее деньги, передает NewTimes.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

96-летняя семейчанка позвонила в полицию и сообщила, что к ней пришли мужчина и женщина, примерно 40-50 лет, которые представились работниками КСК. После их ухода у пожилой женщины пропал со шкафа матерчатый кошелек с 50 тысячами тенге.

"Полицейские незамедлительно приступили к поискам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе подворного, поквартирного обхода, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города, 1962 и 1978 года рождения, которые признались в содеянном", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

Для того чтобы не попасть в подобные неприятные ситуации, в полиции напоминают, что впускать в квартиру посторонних опасно.

"Перед тем как вступать в контакты с гражданами, которые представляются работниками социальных или коммунальных служб, нужно убедиться в правдивости их слов и требовать показать документ, удостоверяющий личность, спросить телефон их руководителя и позвонить ему. В случае, если вы не смогли уберечься от мошенников или грабителей, немедленно обращайтесь в полицию", - отметили в ведомстве.

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