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В столице Бангладеш при пожаре погибли 69 человек

Пожар в Дакке вспыхнул в среду жилом доме, который также использовался как химический склад.

Фото : Mohammad Ponir Hossain / Reuters21 февраля 2019, 08:41

В столице Бангладеш Дакке произошел пожар, унесший жизни 69 человек, передает РИА Новости.

"Мы на данный момент извлекли тела 69 человек", - сказал агентству Синьхуа представитель пожарной службы Махфуз Ривен.

Пожар в Дакке вспыхнул в среду жилом доме, который также использовался как химический склад. Представитель пожарной службы Бангладеш Али Ахмед ранее заявлял, что источником возгорания, возможно, стал газовый баллон.


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