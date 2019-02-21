В столице Бангладеш при пожаре погибли 69 человек
Пожар в Дакке вспыхнул в среду жилом доме, который также использовался как химический склад.
Фото : Mohammad Ponir Hossain / Reuters21 февраля 2019, 08:41
В столице Бангладеш Дакке произошел пожар, унесший жизни 69 человек, передает РИА Новости.
"Мы на данный момент извлекли тела 69 человек", - сказал агентству Синьхуа представитель пожарной службы Махфуз Ривен.
Пожар в Дакке вспыхнул в среду жилом доме, который также использовался как химический склад. Представитель пожарной службы Бангладеш Али Ахмед ранее заявлял, что источником возгорания, возможно, стал газовый баллон.
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