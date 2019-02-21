Сильные осадки в Алматы: сколько снега убрано за несколько часов?

В городе выпало 10-12 см снега, в предгорной местности более 15 см.

Акимат Алматы распространил информацию по уборке снега, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, с 18.00 20 февраля в городе начался дождь с переходом в снег, который прогнозируется до второй половины дня 21 февраля.

"В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 08:00 часов утра использовано 3100 тонн противогололедных материалов. Организованы работы по сгребанию снега с проезжей части и тротуаров. Общий выход техники составляет 845 ед. и 2610 дорожных рабочих", - сообщили в акимате.

Ночью велась работа по вывозу снега в предгорных и горных районах. Вывезено 946 кубометров снега.

После утреннего "часа пик" будет организован массовый вывоз снега.

В городе выпало 10-12 см снега, в предгорной местности более 15 см.

"Просим жителей города с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением снегоуборочных работ", - отметили в Управлении зеленой экономики Алматы.

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