На юге и востоке Казахстана ожидается сильный снег

Кроме того, прогнозируют туман, гололед, метель и усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 февраля, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, днем на юго-востоке и востоке республики в горах – сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем порывы 23 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях - местами туман, усиление ветра 15-20, днем в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с. В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях - местами туман", - говорится в сообщении.

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение в Алматинской области. В связи с прогнозом повышения температурного фона в области и прилегающих территориях Алматы в период с 21-24 февраля 2019 года возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, облачно: слабый снег.

Прогноз погоды в Астане: днем -9°, облачно.



Прогноз погоды на 21 февраля.

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