Менее половины спроса на рыбу и морепродукты обеспечивают казахстанские заводчики

В то же время за год экспорт рыбной продукции увеличился на 17,8% , а внутреннее потребление сократилось на 6,5%.

Казахстанские рыбозаводчики за прошлый год произвели 26,4 тыс. тонн свежей охлаждённой или мороженой рыбы (лишь на 0,2% больше, чем годом ранее), а также 11,2 тыс. тонн переработанной или консервированной рыбы, икры и её заменителей (−4,7% год-к-году), сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Energyprom.

Для сравнения, в 2017 году наблюдалась обратная ситуация: производство свежей рыбы сократилось на 4,1%, а производство консервированной показывало рост на 19,9% за год.

Основное производство рыбы, ракообразных и моллюсков сконцентрировано в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

В Казахстане принимаются меры для развития рыбной промышленности. К примеру, в одной из ключевых «рыбных» областей, Кызылординской, проводились масштабные работы по восстановлению Малого Арала, создавшие возможности для возрождения в регионе рыбной отрасли. Напомним, спасение Малого Арала проходило в рамках крупномасштабного проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря». Сегодня, по словам акима Кызылординской области Серика Кожаниязова, площадь Малого Арала поделена на 18 участков, из 203 озер 142 (70%) по итогам конкурсов закреплены за природопользователями, 61 находится в резерве. За последние пять лет объёмы вылова рыбы увеличились на 36%.

В регионе работает восемь рыбзаводов мощностью в 11 тыс. тонн в год, которые занимаются и зарыблением, и промыслом, и переработкой. В 2018 году было выловлено 8 477 тонн рыбы. В области будут построены шесть водохранилищ, способных аккумулировать три миллиарда куб. м воды. Самые крупные из них — «Караозек» и «Кумискеткен» на 1,5 млрд и 600 млн куб. м соответственно.

Напомним, развитие рыбной промышленности предусмотрено Государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы. Для достижения целевых показателей аквакультуры планируются:

∙ субсидирование затрат на осуществление инвестиций в организацию новых и расширение производственной мощности действующих рыбоводных предприятий (озёрно-товарные рыбоводные хозяйства, садковые хозяйства, рыбоводные хозяйства с применением установок замкнутого водоснабжения);

∙ субсидирование стоимости затрат на корма при выращивании осетровых, лососёвых и карповых видов рыб в рыбоводных хозяйствах (прудовых, бассейновых, садковых, рыбоводных хозяйствах с применением установок замкнутого водоснабжения; озёрно-товарных рыбоводных хозяйствах).

Планируется нарастить именно выращивание рыбы, не только улов. Заметим, в Казахстане основные рыбные ресурсы вылавливаются в естественных водоёмах, а аквакультура развита слабо. К примеру, в 2015 году объём выращивания рыбы составил 0,7 тыс. тонн, а улов рыбы и других водных животных в естественных водоёмах — сразу 41,5 тыс. тонн. Однако тенденция будет меняться. К 2021 году объём выращивания ценных видов рыб должен составлять порядка 5 тыс. тонн.

В 2018 году рыбной отрасли впервые за 10 лет выделили субсидии. К слову, решение о субсидировании 30% стоимости кормов было принято ещё в 2017-м. В текущем году рыбхозяйствам компенсируют 30% затраченных на корм средств. Однако разведением товарной рыбы в стране занимается 121 хозяйство, а госпомощь получили 22 (лишь каждое шестое).

По данным за январь–ноябрь 2018 года, 50,9% спроса на рыбную продукцию всё ещё обеспечивает импорт. В то же время экспорт увеличился на 17,8% год-к-году (доля составила 32,4% от всего использования ресурсов, против 27,6% годом ранее), тогда как внутреннее потребление сократилось на 6,5% за год.

В магазинах и на базарах страны по итогам января текущего года свежая и охлаждённая рыба стоила в среднем 704,7 тг за кг, на 9,7% больше, чем годом ранее, мороженая — 968,5 тг, на 10,6% больше, чем год назад.

Солёная и копчёная рыба выросла в цене за год почти на 12%, до 1490,5 тг за кг, сельдь — на 3,5%, до 880,6 тг за кг. Рыбные консервы подорожали на 7% год-к-году, до 585 тг.

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