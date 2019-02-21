Нигматулин встретился с председателем национального совета парламента Австрии

Между Казахстаном и Австрией с момента обретения нашей страной Независимости установились хорошие и регулярные контакты.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита в республику Австрия провел переговоры со спикером Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой, передает пресс-служба Мажилиса.

Во время встречи собеседники отметили, что между Казахстаном и Австрией с момента обретения нашей страной Независимости установились хорошие и регулярные контакты.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, Австрия является для Казахстана приоритетным партнером в Европейском Союзе, и потому развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами в Казахстане придается большое значение. А прочный фундамент для расширения всестороннего партнерства, по словам Нигматулина, заложили взаимные официальные визиты Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и руководства Республики Австрия.

- С объемом двустороннего товарооборота почти в один миллиард евро, Казахстан, безусловно, является самым важным торговым партнером Австрии в регионе, - заявил в свою очередь Вольфганг Соботка, - при этом мы также хотим активизировать политический диалог, - добавил австрийский спикер.

В ходе состоявшихся переговоров Нигматулина и Соботки достигнуты важные договоренности по дальнейшему укреплению межпарламентского взаимодействия на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству, обмену законодательным опытом. Отмечена важность обеспечения законодательной поддержки перспективных направлений торгово-экономических отношений, инновационной деятельности, цифровизации экономики, "зеленых технологий", туризма, сельского хозяйства, культурно-гуманитарной сферы.

По мнению председателя Мажилиса, большим потенциалом обладает и Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, которое уже ратифицировано парламентом Австрии.

Спикеры также договорились об укреплении сотрудничества в рамках международных и межпарламентских организаций. Этому способствует активное участие казахстанских парламентариев в деятельности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и тесное взаимодействие с австрийскими коллегами. "Наше членство в ОБСЕ я оцениваю как сильный, связующий элемент в наших отношениях", - сказал Соботка.

Интерес к Казахстану связан и с тем, что страна в течение нескольких лет все более успешно выступает в качестве полноправного члена международного сообщества. Примерами этого являются проведение Саммита ОБСЕ в 2010 году в Астане или совсем недавно - Международной выставки ЭКСПО-2017, в которой Австрия принимала участие и представила свой павильон. "Новая Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии дает нам возможность выработать новые приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном", - подчеркнул Соботка. По словам Председателя Национального Совета Австрии, особо импонируют вопросы продвижения устойчивого развития и ориентации на молодежь.

В связи с этим председатель Мажилиса акцентировал внимание на масштабных международных инициативах Назарбаева, направленных на укрепление мира и международной безопасности. Говоря о роли молодежи в современном мире, Спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что в январе текущего года состоялось открытие Года молодежи в Казахстане. "Президент Казахстана подчеркнул, что ключевым фактором глобальной конкурентоспособности страны является образованная молодежь. Сегодня и наша страна готовится к технологически продвинутому цифровому будущему. Поэтому комплексные меры по поддержке молодежи являются приоритетом государственной политики, - сказал Нигматулин.

В завершение встречи Нигматулин передал Вольфгангу Соботке приглашение принять участие в Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое пройдет в Астане 23-24 сентября текущего года. По мнению Нигматулина, это позволит вывести сотрудничество между казахстанскими и австрийскими парламентариями на более высокий уровень.

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