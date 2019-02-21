Объем реализованной крупными предприятиями продукции превысил 8 триллионов тенге

Валовая прибыль компаний увеличилась на 23% за год и составила 4,7 триллиона тенге.

На конец III квартала 2018 года объем реализованной крупными и средними предприятиями продукции и оказанных ими услуг составил 8,3 трлн тенге — это максимальное значение соответствующего периода за все время, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Годовой рост равен 17,5%. По сравнению с прошлым кварталом объем увеличился на 4,2% (337,5 млрд тг).

В отраслевом разрезе по объему реализованной продукции лидирует сфера горнодобывающей промышленности и разработки карьеров: 2,5 трлн тг (30,8% от общего объёма) — на 44,1% больше, чем годом ранее (1,8 трлн тг). На втором месте обрабатывающая промышленность: 1,7 трлн тг (доля — 20,1%), рост составил 15,8% год-к-году. Замыкает тройку лидеров транспорт и складирование: 1,2 трлн тг (доля — 14,6%).

Наибольший рост объема реализованной продукции зафиксирован в сфере торговли: 62,1% за год, с 341,9 млрд до 554,3 млрд тг.



Наибольший объем продукции, реализованной крупными и средними компаниями, по итогам III квартала наблюдался в Атырауской области: 1,9 трлн тг, рост сразу на 55,9% за год. В Астане зафиксирован объем в размере 1,6 трлн тг, годовой рост составил 14,3%. Замыкает ТОП-3 регионов Алматы: 1,4 трлн тг, при этом за год объём снизился на 16,2%.

Наименьшая сумма реализации продукции и оказанных услуг приходится на Северо-Казахстанскую (51,8 млрд тг), Жамбылскую (66,7 млрд тг) и Кызылординскую (101,9 млрд тг) области.



Валовая прибыль, полученная крупными и средними компаниями, на конец III квартала достигла 4,7 трлн тг, это максимальное значение в соответствующем периоде за всю историю. Рост составил 22,8% за год. По сравнению с прошлым кварталом валовая прибыль выросла на 10,2%.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 27,3% за год и достигла 2,6 трлн тг. Для сравнения, в аналогичном периоде годом ранее прибыль составляла 2,1 трлн тг, с годовым ростом на 36,9%. За последние пять лет прибыль до налогообложения выросла на 97%.

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