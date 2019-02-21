Как не переплатить судебным исполнителям

Ключевой момент заключается в том, когда именно вы произвели оплату или выполнили требование (например, передать вещь).

У тех, кто сталкивается с работой частных судебных исполнителей, очень часто возникает вопрос – нужно ли дополнительно к взысканной сумме оплачивать деятельность судебного исполнителя, особенно, если долг или штраф уже погашен. Директор юридической фирмы "Suleiman&Partners" Станислав Лопатин разъяснил, что нужно делать в таких случаях, передает Zakon.kz.

По его словам, ключевой момент, который определяет ответ на этот вопрос, заключается в том, когда именно вы произвели оплату или выполнили требование (например, передать вещь).

"Если вы оплатили долг или штраф по решению суда (приказу, постановлению, предписанию) до того момента, когда судебный исполнитель получил это решение, то услуги судебного исполнителя вы оплачивать не обязаны", - сказал он.

Если же оплата произведена после того, как судебный исполнитель получил решение, то обязаны оплатить и деятельность судебного исполнителя.

"Закон устанавливает, что вы обязаны это сделать даже в том случае, если по факту судебный исполнитель никаких действий не предпринимал, а просто сидел и ждал, когда вы заплатите сами", - пояснил юрист.

Момент получения судебным исполнителем решения, обычно определяется по дате возбуждения исполнительного производства. Эту информацию можно получить у судебного исполнителя и проверить на портале aisoip.adilet.gov.kz через электронную цифровую подпись.

Сумма, которую нужно дополнительно оплатить судебному исполнителю зависит от многих факторов и устанавливается законом:

Частным судебным исполнителям:

Для исполнительных документов о взыскании сумм:

• до 60 МРП (151 500 тенге) – 25%;

• от 60 МРП (151 500 тенге) до 300 МРП (757 500 тенге)– 20%;

• от 300 МРП (757 500 тенге) до 1 000 МРП (2 525 000 тенге)– 15%;

• от 1 000 МРП (2 525 000 тенге) до 5 000 МРП (12 625 000 тенге) — 10%;

• от 5 000 МРП (12 625 000 тенге) до 10 000 МРП (25 250 000 тенге) – 8%;

• от 10 000 МРП (25 250 000 тенге) до 20 000 МРП (50 500 000 тенге) – 5%;

• свыше 20 000 МРП (50 500 000 тенге) – 3%.

О выселении и (или) вселении, обязании должника совершить определенные действия и (или) воздержаться от их совершения:

• с физических лиц (граждан, иностранцев, в том числе ИП) 50 МРП (126 250 тенге);

• с юридических лиц (компаний) 100 МРП (252 500 тенге).

Об обеспечении иска, освобождении имущества от ареста и иных исполнительных документов:

• с физических лиц (граждан, иностранцев, в том числе ИП) 20 МРП (50 500 тенге);

• с юридических лиц (компаний) 40 МРП (101 00 тенге).

О взыскании периодических платежей (например, алиментов) - 1 МРП (2 525 тенге) ежеквартально.

Государственным судебным исполнителям:

Для исполнительных документов о взыскании сумм - всегда 10% от взысканной суммы;

Для остальных исполнительных документов:

• с физических лиц (граждан, иностранцев, в том числе ИП) 10 МРП (25 250 тенге);

• с юридических лиц (компаний) 20 МРП (50 500 тенге).

Разберем ситуацию на простом примере. Решением суда с вас взыскана сумма в размере 100 000 тенге. Решение вступило в силу 04.02.2019 года.

12.02.2019 года исполнительный лист и решение были получены частным судебным исполнителем и возбуждено исполнительное производство.

Если вы погасили задолженность по решению до 12.02.2019 года, то не обязаны оплачивать деятельность судебного исполнителя.

Если же погасили задолженность 12.02.2019 года или позднее, то обязаны оплатить также деятельность частного судебного исполнителя в размере 25 000 тенге.

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