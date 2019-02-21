Такие разные подделки. Что изъяли в Алматы защитники интеллектуальной собственности

Из незаконного оборота изъято 12 839 единиц и 1,976 кг продукции на общую сумму 13 млн 270 тыс. 203 тенге.

Сумки "Louis Vuitton", спортивки "Ferarri" и многое другое изъял отдел по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Алматы за 2018 год, передает Zakon.kz.

В 2018 году отделом по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Алматы в ходе проверок были установлены факты незаконной продажи поддельных товаров самых разных известных брендов.

Например, на прилавках магазинов и в бутиках нашли поддельные сумки Louis VUITTON, CHANEL, HERMES, автозапчасти Hyundai, KIA, СTR,SKF, зубные щетки и пасты Colgate, товарные знаки MAPED (фломастеры), NATURE REPABLIC, RUBELLI, BOSNIC, MISSHA (корейская косметика). А также автозапчасти Toyota/ Lexus, автомобильная сигнализация StarLine, моторные масла Mobil, мобильные телефоны Samsung GALAXY S, джинсы и футболки LEVI'S, 501, женские колготки Анфиса, носки Limax, спортивная одежда Ferarri, и даже молоко "Зорькин луг", соусы Amoy.

По результатам проверок было начато 45 административных дел.

Из незаконного оборота изъято 12 839 единиц и 1,976 кг продукции на общую сумму 13 млн 270 тыс. 203 тенге. Специализированным межрайонным административным судом Алматы все виновные привлечены к административной ответственности по ст. 158 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", наложены штрафы на общую сумму 2 млн 991 тыс. 820 тенге.

Никто не может использовать охраняемый в Казахстане товарный знак без согласия владельца. В случае нарушений исключительных прав, каждый имеет право защитить свои права согласно законодательству Казахстана.

"Надо отметить, что мы не карательный орган, а контролирующий, это значит, что мы не можем проводить рейды и изъятие, пока владелец или официальный представитель не обратится в отдел с заявлением и контрольной закупкой. Только поэтому, придя на рынок, мы изымаем продукцию исключительно в том бутике, на который к нам поступило заявление", - сказала официальный представитель Департамента юстиции Алматы Батыргереева Асемгуль.

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