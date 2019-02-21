Лишили сознания: нападение на женщину в Алматы попало на видео

Полиция ищет подозреваемых.

В Алматы камеры наблюдения запечатлели нападение на женщину, передает Zakon.kz.

Видео стали распространять в соцсетях. В подписи сказано, что произошло это в мкр. Жетысу. На кадрах видно, что подозреваемых двое. Они идут вслед за жертвой, затем один хватает ее, валит на землю, и лишает чувств. Затем он снимает с женщины шубу, а второй забирает сумку. После чего оба скрываются.

В пресс-службе ДП Алматы по данному факту сообщили следующее:

"По факту разбойного нападения на 35-летнюю женщину, произошедшего в ночь на 15 февраля, в Управлении полиции Ауэзовского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 192 УК РК, проводится досудебное расследование. Создана следственно-оперативная группа, которой проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления: оно будет раскрыто, виновные лица понесут заслуженное наказание. Отметим, что в результате разбоя потерпевшая не пострадала, за помощью к врачам она не обращалась: ее жизни и здоровью ничего не угрожает".

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