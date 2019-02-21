День открытых дверей пройдет в "Совминке"

Акция приурочена к 90-летию больницы.

День открытых дверей пройдет в АО "Центральная клиническая больница". Время проведения: 23 февраля 2019 года с 8:00 до 13:00 часов. Адрес проведения: Алматы, ул. Шевченко 59, угол улицы Байсеитовой.

Акция в АО "Центральная клиническая больница" приурочена к празднованию 90- летия Совминки.

Для полноценного, здорового образа жизни каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье. Данное мероприятие позволит выявить ранее не диагностированные заболевания и получить рекомендации, которые дадут лучшие специалисты Совминки.

Целью организации является ранняя диагностика заболеваний, улучшение качества и увеличения продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями, а также ознакомление с высокотехнологичной медицинской помощью, оказываемой в Совминке.

В этот день, каждый получит возможность бесплатно пройти консультацию у врачей Совминки:

- консультация сосудистого хирурга;

- консультация нейрохирурга;

- консультация эндокринолога;

- консультация кардиолога;

- консультация гастроэнтеролога;

- консультация невропатолога;

- консультация хирурга;

- консультация травматолога;

- консультация терапевта;

- консультация гинеколога;

- консультация уролога;

- консультация ЛОР врача;

- консультация окулиста;

- консультация инфекциониста;

- консультация нефролога;

- консультация косметолога;

- консультация стоматолога;

- консультация аллерголога.

Кроме этого, всем желающим будет предоставлена скидка в размере 30% на обследования:

- ЭКГ;

- УЗИ сердца (ЭХОКГ);

- УЗИ органов брюшной полости;

- УЗИ органов малого таза;

- УЗИ сосудов нижних конечностей.

Сайт: www.sovminka.kz

Телефоны: + 7 (727) 261 04 50 (Call center)

+ 7 (707) 722 40 59 (центр медицинских услуг)

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