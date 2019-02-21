День открытых дверей пройдет в "Совминке"
Акция приурочена к 90-летию больницы.
День открытых дверей пройдет в АО "Центральная клиническая больница". Время проведения: 23 февраля 2019 года с 8:00 до 13:00 часов. Адрес проведения: Алматы, ул. Шевченко 59, угол улицы Байсеитовой.
Акция в АО "Центральная клиническая больница" приурочена к празднованию 90- летия Совминки.
Для полноценного, здорового образа жизни каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье. Данное мероприятие позволит выявить ранее не диагностированные заболевания и получить рекомендации, которые дадут лучшие специалисты Совминки.
Целью организации является ранняя диагностика заболеваний, улучшение качества и увеличения продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями, а также ознакомление с высокотехнологичной медицинской помощью, оказываемой в Совминке.
В этот день, каждый получит возможность бесплатно пройти консультацию у врачей Совминки:
- консультация сосудистого хирурга;
- консультация нейрохирурга;
- консультация эндокринолога;
- консультация кардиолога;
- консультация гастроэнтеролога;
- консультация невропатолога;
- консультация хирурга;
- консультация травматолога;
- консультация терапевта;
- консультация гинеколога;
- консультация уролога;
- консультация ЛОР врача;
- консультация окулиста;
- консультация инфекциониста;
- консультация нефролога;
- консультация косметолога;
- консультация стоматолога;
- консультация аллерголога.
Кроме этого, всем желающим будет предоставлена скидка в размере 30% на обследования:
- ЭКГ;
- УЗИ сердца (ЭХОКГ);
- УЗИ органов брюшной полости;
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ сосудов нижних конечностей.
Сайт: www.sovminka.kz
Телефоны: + 7 (727) 261 04 50 (Call center)
+ 7 (707) 722 40 59 (центр медицинских услуг)
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