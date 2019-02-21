В Алматинской области уже месяц ищут пропавшую девушку

На шее и над губой с правой стороны имеется родимое пятно.

Полиция Алматинской области разыскивает пропавшую без вести девушку, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

В правоохранительных органах отмечают, что поисковые мероприятия Обидиной Александры Сергеевны 2000 года рождения продолжаются. 25 января 2019 года девушка ушла из дома, расположенного в Талгарском районе и до настоящего времени не вернулась.

"Приметы: рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы светло-русого цвета, кучерявые, глаза голубые. На шее и над губой с правой стороны имеется родимое пятно. Одета в куртку черного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета и черные ботинки", - говорится в сообщении.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей без вести Александры Обидиной, просим сообщить в Талгарскую районную полицию по телефонам: 8 (727) 295-61-05, 295-63-96, 8-702-731-95-38 либо в ближайшее подразделение полиции по тел: 102.

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