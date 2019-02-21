Астану посетила инспекционная комиссия Объединенного мира борьбы

Высокие гости проверили готовность столицы к проведению чемпионата мира.

Столицу Казахстана посетили члены Объединенного мира борьбы (UWW). Высокие гости проверили готовность Астаны к проведению чемпионата мира, передает Zakon.kz.

В сентябре 2019 года в Астане пройдет чемпионат мира по трем видам борьбы – греко-римской, вольной и женской. На нем будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020. В этой связи в период с 18 по 20 февраля главный город республики посетили члены UWW. Высоких гостей интересовала готовность главного города страны к столь масштабному событию.

Как рассказал генеральный секретарь республиканской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Анатолий Волоха, в Астану с целью ознакомления с условиями для проведения чемпионата мира прибыли член бюро и технический делегат UWW Питер Баска, директор по коммуникациям и маркетингу UWW Гордон Темплеман, IT-директор UWW Себастьян Гуенат, менеджер по проведению соревнований UWW Рамиль Ахмадов, делегат по маркетингу и ТВ Седрич Роджер, а также руководитель спортивной презентации Фредерик Точон.

"Делегаты от UWW остались довольны инфраструктурными объектами нашей столицы и воочию убедились в полном соответствии казахстанской заявки. В рамках визита делегатов Объединенного мира борьбы в Астану у них состоялись встречи с руководством нашей федерации и казахстанского спорта в лице представителей Национального олимпийского комитета и Министерства культуры и спорта. Также Астану в эти дни посетил и глава Азиатского совета борьбы, наш прославленный соотечественник Даулет Турлыханов, чей статус и авторитет признает все мировое сообщество. Даулет Болатович имеет колоссальный опыт в спорте и в административной деятельности, сегодня он с командой единомышленников прилагает огромные усилия для развития нашего вида спорта не только в Казахстане, но и во всем азиатском регионе. Во многом слаженная работа республиканской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы, позволила нашей стране заполучить право проведения столь масштабного соревнования как первенство планеты", - сообщил Анатолий Волоха.

В Астане перед всеми борцами-участниками чемпионата мира будет стоять сразу несколько целей – не только завоевать титулы чемпионов мира, но и добыть заветные путевки на главный старт четырехлетия в Токио-2020.

"Хочется верить и надеяться, что наши борцы подойдут к этим состязаниям во всеоружии и порадуют всех нас достойным выступлением, со своей стороны сделают все, чтобы побороться в родных стенах за награды высшей пробы. Что касается организационной части, то, уверен, мы со своей задачей хорошо справимся и проведем квалификационный чемпионат мира на самом высоком уровне", - уверен генеральный секретарь федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Анатолий Волоха.

Главными претендентами на проведение чемпионата мира по борьбе-2019 были турецкий Стамбул и Астана. В итоге выбор членов исполнительного комитета Объединенного мира борьбы пал на столицу Казахстана, что вызвало большую радость у наших соотечественников.

Ранее в Алматы проходили чемпионаты мира по боксу, тяжелой атлетике, Астана принимала чемпионат мира по дзюдо. Мировое первенство по видам борьбы пройдет в Казахстане впервые.

Альберт Ахметов

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