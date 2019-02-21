Дарига Назарбаева надеется, что Абаев и журналисты найдут консенсус

Сегодня есть возможность все это обсуждать, поэтому основные спорные вопросы сняты, кроме вопросов о доступе в помещение.

В кулуарах Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева рассказала представителям прессы, что как и обещала изучила инициированные министерством информации и коммуникаций РК новые правила аккредитации для журналистов и поделилась своим мнением насчет этого, передает корреспондент Zakon.kz.

"Изучила внимательно. Читала в прессе все отклики, отзывы медийного сообщества. Также читала и точку зрения министерства информации и коммуникаций. Мы все эти дни были на связи друг с другом и вчера, насколько я знаю, министр информации и коммуникаций объявил, что обязательно будут приняты поправки в приказ соответствующий только при достижении консенсуса с профессиональным сообществом", - сказала она.

По ее словам, во всей этой ситуации имеется несколько положительных моментов.

"Здесь я вижу два больших плюса. Во-первых, появилась возможность сегодня в онлайн-режиме в Интернете видеть проекты НПА исполнительных органов власти, чего, скажем, не было раньше. Я бы хотела, чтобы журналистское сообщество в том числе очень активно изучало проекты нормативно-правовых документов не только МИКа, но и всех остальных, потому что мы зачастую принимаем законы в парламенте, и большая часть из этих законов носит рамочный характер, а все остальные документы, которые нацелены на то, чтобы исполнять данное законодательство уже на практике, они принимаются исполнительными органами", - отметила Назарбаева.

Сенатор признала, что после принятия законов они не в состоянии отследить все подзаконные акты, принимаемые госорганами.

"И мы, кстати, не можем все их отследить. И много бывает случаев, когда Генеральная прокуратура накладывает, так сказать, вето на те или иные решения исполнительных органов власти, потому что эти приказы, распоряжения не соответствуют основному базовому закону. Мне кажется, это очень важная работа", - уточнила парламентарий.

Другой момент касается возможности обсуждения спорных вопросов.

"Во-вторых, сегодня у вас появилась возможность все это обсуждать, спорить и оспаривать и добиваться, поэтому, на мой взгляд, на сегодня основные спорные вопросы сняты, кроме вопросов о доступе в помещение, если там недостаточно места для журналистов. Есть доводы министерства. Я правда не слышала пока доводов редакций по этому вопросу, но, я считаю, что здесь тоже надо находить какой-то компромисс в данном случае. Но я вот не знаю, насколько это соответствует истине, что одна редакция может направлять по 5 человек на одно и то же мероприятие. Так это или не так, пока не знаю", - заметила она.

Вместе с тем депутат считает, что оптимальный вариант все-таки будет найден.

"Все-таки надо находить решение, думаю, в данном случае. И госорган, который заинтересован в широком освещении своей работы в СМИ, конечно, обязан создать соответствующие условия работы для журналистов и искать помещение. Тогда побольше надо помещение найти, чтобы все поместились. Или организовать в фойе прямую трансляцию того, что происходит в зале заседаний. То есть миллион способов как решить эту проблему. Думаю, мы найдем какой-то решение в этом вопросе", - заключила Назарбаева.

Оксана Скибан, Астана

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