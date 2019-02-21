Давать высшее образование по специальности "цирковое искусство" предложили в Казахстане

Также циркачам могут присуждать государственную молодежную премию.

Включить в систему высшего образования обучение и подготовку кадров по специальности "Цирковое искусство" и жанра "Цирковое искусство" в перечень номинаций на государственную молодежную премию "Дарын" просит правительство депутат Сената Едил Мамытбеков, передает Zakon.kz.

В депутатском запросе на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева Едил Мамытбеков коснулся вопросов развития казахстанского циркового искусства.

Сенатор считает, что расширить список номинаций на премию "Дарын" с учетом выделения дополнительных средств возможно при уточнении республиканского бюджета на 2019 год, а пилотный набор абитуриентов по специальности "Цирковое искусство" для подготовки специалистов в этом жанре с высшим образованием возможно также решить уже 2019 году, так как гранты на подготовку специалистов с высшим образованием еще не утверждены.

"Подготовка при кафедре сценической пластики по специальности "Режиссура цирка" с 2009 года в Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова, первый выпуск по которой состоялся в 2014 году, а второй набор был произведен только в 2017 году, принципиально не решает проблемы из-за узости охвата специальностей", - считает депутат.

Нужно добавить, что сейчас функционируют эстрадно-цирковые колледжи, по окончании которых выпускники идут работать по специальности.

"Отсутствие высшего циркового образования сказывается на заработной плате артистов цирка. Введение высшего образования для подготовки артистов цирка значительно подняло бы статус и социальную защищенность артистов цирка. В Казахстане "Цирковое искусство" официально признано видом искусства только в 2015 году. Цирковое искусство является самобытным и эксклюзивным жанром. Оно воспитало не одно поколение артистов, под куполом цирка зачастую работают семейные династии. Благодаря артистам цирка Казахстан узнаваем в десятках стран мира. Время профессиональной работы артистов цирка скоротечно. Как правило артисты цирка в основном молодежь. Уверен, что артисты цирка в "Год молодежи" достойные претенденты на Премию "Дарын". На сегодня в Казахстане нет даже Концепции развития циркового дела. Полагаю, было бы целесообразным учреждение премий Правительства за вклад в развитие циркового искусства", -говорится в депутатском запросе.

Поводом для данного депутатского запроса стало обращение в адрес Мамытбекова депутата маслихата Астаны Сергея Солодовникова и генерального директора ГККП "Столичный цирк" Астаны Ерика Жолжаксынова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!