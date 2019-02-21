Президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер отметил, что открытие прямого рейса в США из Казахстана, возможно, состоится в конце 2020 года.

Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин поручил активнее работать над запуском авиарейсов из Казахстана в США, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

В ходе расширенного заседания коллегии министерства индустрии и инфраструктурного развития первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин поинтересовался у первого вице-министра Романа Скляра о конкретных сроках открытия прямого рейса в Японию и США.

"Глава государства на заседании правительства 30 января поставил задачу. Вопросы субсидирования маршрутов будут решаться", - сказал Аскар Мамин.

Роман Скляр пояснил, что институциональной поддержкой является внесение изменений и дополнений в закон о транспорте, который 13 марта будет заслушан во втором чтении в Мажилисе. Сейчас, по его словам, готовится пакет документов именно для субсидирования международных рейсов.

"Существует правовая база между Казахстаном и Японией, которая позволяет открыть рейсы между странами с частотой до 14 рейсов в неделю. В этом году будут проработаны вопросы оказания государственной поддержки отечественным компаниям для открытия таких рейсов в Японию и США. Во втором полугодии текущего года мы планируем запустить рейс в Японию. Что касается США, то здесь Эйр Астана должна пройти аудит авиационных властей США на соответствие критериям безопасности. Он, к сожалению, занимает длительное время - порядка двух лет. Поэтому возможно привлечение на первом этапе иностранных, то есть американских авиакомпаний", - отметил первый вице-министр Роман Скляр.

В свою очередь, президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер отметил, что открытие прямого рейса в США из Казахстана, возможно, состоится в конце 2020 года.

"Процесс получения одобрения со стороны Департамента гражданской авиации США намного проще, но в части безопасности, аудита процесс займёт определенное время. Новый процесс переговоров уже начат. Что касается выполнения рейсов в Нью-Йорк, на данный момент рассматривается выполнение этих рейсов через промежуточный пункт, что также потребует подписание дополнительного соглашения о коммерческих перевозках. Если всё будет по плану, то на следующий год предварительно планируем начать полет Эйр Астаной", - рассказал Питер Фостер.

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