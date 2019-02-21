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В Алматы объявлено штормовое предупреждение

ДЧС Алматы предупреждает, что прогулка по горам и катание по заснеженным склонам опасны для жизни.

Фото : Pixabay21 февраля 2019, 13:53

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Киши Алматы в период 21-22 февраля возможен сход снежных лавин.

ДЧС Алматы предупреждает, что прогулка по горам и катание по заснеженным склонам опасны для жизни.


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