В Алматы объявлено штормовое предупреждение
ДЧС Алматы предупреждает, что прогулка по горам и катание по заснеженным склонам опасны для жизни.
Фото : Pixabay21 февраля 2019, 13:53
В Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне реки Киши Алматы в период 21-22 февраля возможен сход снежных лавин.
ДЧС Алматы предупреждает, что прогулка по горам и катание по заснеженным склонам опасны для жизни.
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