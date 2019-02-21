Госуслуги в сфере архитектуры в Алматы становятся удобнее

Часть из них уже доступна онлайн.

Государственные услуги, оказываемые управлением городского планирования и урбанистики Алматы, становятся доступнее, проще и прозрачнее, передает Zakon.kz.

"Приоритетная задача управления- переход на цифровой формат работы. Это делает нашу работу прозрачнее, а время ожидания заявителем госуслуг сокращается. Сейчас у нас уже две госуслуги доступны в режиме онлайн. Это архитектурно-планировочное задание и согласование эскизного проекта", - сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Перед тем, как сносить перегородку или полностью менять планировку квартиры, нужно согласовать изменения до масштабной "переделки". Так можно отгородить себя от траты времени, денег и нервов. Для этого необходимо получить разрешение.

Для этого через "Государственную корпорацию "Правительство для граждан" нужно подать такие документы, как заявление; удостоверение личности ( для идентификации); письменное согласие собственника, нотариальное согласие и собственников других помещений (если планируемая реконструкция затрагивает их интересы), нотариальное согласие не менее двух третей от общего числа собственников; технический паспорт; заключение технического обследования; эскизный проект с планом предполагаемых изменений.

Если планируемая реконструкция/перепланировка застрагивает интересы соседей и общее имущество КСК, необходимо нотариально засвидетельствованное письменное согласие соседей и письменное согласие не менее двух третей от общего числа собственников квартир.

Срок оказания государственной услуги: 15 рабочих дней, мотивированный отказ- 5 рабочих дней(день приема документа не входит в срок оказания услуги.)

Также в Алматы очень удобно подавать заявление на выдачу архитектурно-планировочного задания.

Альберт Ахметов

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