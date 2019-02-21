В СКО в 2 раза повысят размер соцпомощи многодетным матерям

Ежемесячную государственную помощь получают более 6 тысяч многодетных матерей на сумму 1,2 млрд тенге.

Об этом стало известно на отчетной встрече акима СКО перед населением, передает пресс-служба акимата региона.



По словам главы региона Кумара Аксакалова, сегодня в СКО ежемесячную государственную помощь получают более 6 тысяч многодетных матерей на сумму 1,2 млрд. тенге. Бесплатным питанием обеспечены 3 613 школьников из многодетных семей. 1,5 тысяч детей получают одежду и школьные принадлежности. Также 1 300 студентов колледжей из многодетных и малообеспеченных семей получают государственные соцвыплаты.

"В целях социальной поддержки многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", орденами "Материнская Слава" I и II степени или ранее получивших звание "Мать-Героиня" будет увеличен размер единовременной социальной помощи в два раза, а для многодетных матерей с 4-5 детьми будет впервые введена единовременная социальная выплата", - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

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