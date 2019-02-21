Число погибших из-за прорыва дамбы в Бразилии превысило 170 человек
Пропавшими без вести числится 139 человек.
Фото : © REUTERS / Washington Alves21 февраля 2019, 15:27
Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 171 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Telesur.
Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось о 169 погибших.
Как отмечает телеканал, пропавшими без вести числится 139 человек.
Ранее сообщалось, что полиция Бразилии задержала восемь сотрудников компании Vale в рамках расследования дела о прорыве дамбы в Брумадинью.
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