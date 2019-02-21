В СКО направят в 3 раза больше средств на закуп медицинской техники

В области изношенность медицинских объектов составляет 62,5 процентов.

В ходе отчетной встречи перед населением аким СКО Кумар Аксакалов поднял проблему изношенности медицинского оборудования, передает пресс-служба акима региона.

"В области сейчас изношенность медицинских объектов составляет 62,5%. К примеру, единственный в области МРТ был установлен 11 лет назад, который часто выходил из строя. Для решения вопроса в 2019 году планируется закуп медицинской техники на 4 млрд. тенге, что в 3 раза больше, по сравнению с предыдущими годами", - отметил Кумар Аксакалов.

По поручению главы государства в Петропавловске начнется строительство современной многопрофильной больницы. Местные жители смогут получать качественное медобслуживание, не покидая регион. Рядом с новой больницей возведут жилые дома для врачей на 200 квартир. Для решения вопроса обеспеченности кадров в СКГУ открыт медицинский факультет.

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