Подробные пояснения по приговору Ильясу Кару дали в горсуде Алматы

Ему было назначено максимально возможное наказание.

Судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алматинского городского суда Ирина Федотова в Facebook опубликовала подробные пояснения по приговору Ильсу Кару, признанному виновным с совершении смертельного ДТП, передает Zakon.kz.

20 февраля в Алмалинском районном суде был оглашен приговор водителю Mercedes-Benz G-Class Ильясу Кару. Его признали виновным по двум статьям УК РК, и, с учетом отягчающего обстоятельства, приговорили к 10 годам в колонии-поселении.

Как отмечает Ирина Федотова, в пресс-релизе городского суда и СМИ подробно раскрыты содержание приговора и суть назначенного наказания. Однако в социальных сетях возник ряд вопросов по назначенному сроку основного наказания, режиму содержания, дополнительному наказанию, а также ущербу.

"В связи с этим хотелось бы разъяснить положения закона по возникшим вопросам. При этом подчеркиваю, что этот пост не является оценкой приговора, не выражает позицию апелляционной инстанции, где я работаю. Законность принятого судом решения может быть проверена вышестоящим судом только в случае обжалования приговора суда в установленном законом порядке", - написала Федотова.

Суть приговора

Кар осужден по ст. 345 ч. 4 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) к 10 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет. По ст. 347 УК (оставление места дорожно – транспортного происшествия) к 2 годам лишения свободы.

Окончательно Кару назначено 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно – исполнительной системы минимальной безопасности.

По назначенному сроку и дополнительному наказанию

В соответствии со ст. 21 УК ч. 4 ст. 345 УК относится к категории неосторожных преступлений. Максимальный срок наказания по ней 10 лет лишения свободы. Статья 347 УК относится к категории умышленных преступлений, максимальный срок наказания по ней 2 года лишения свободы.

Тяжесть преступления определена в соответствии с требованиями ст. 11 УК, согласно которой преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы, а преступлениями средней тяжести признаются неосторожные преступления, за которые наказание в виде лишения свободы свыше пяти лет.

Согласно ст. 58 УК, при назначении наказания по совокупности преступлений средней и небольшой тяжести окончательное наказание назначается только путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Соответственно назначенное Кару наказание в виде 10 лет лишения свободы, это максимально возможное наказание, предусмотренное законом, за совершенное им.

"Кроме того, Кару назначен максимально возможный срок дополнительного наказания, в виде 7 лет лишения права управления транспортным средством. То есть после отбытия основного наказания в виде 10 лет лишения свободы, дополнительно в течение 7 лет Кар лишен права управления транспортным средством. Следует отметить, что суд с учетом мнения потерпевших и тяжести наступивших последствий – гибели 3 человек и тяжкого вреда здоровью одному лицу определил максимально возможный срок наказания Кару", - отметила Федотова.

По режиму содержания

Далее судья пояснила, что отбывание наказания в соответствии со ст. 46 УК лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности и лицам, впервые осужденным за совершение умышленного преступления, за которое назначено наказание к лишению свободы на срок до двух лет может быть назначено только в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В связи с этим отбывание наказания Кару определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Условия отбывания наказания в них определены статьей 143 Уголовно – исполнительного кодекса. Так, осужденные содержатся непосредственно на территории учреждения под контролем и надзором администрации учреждения. Документы, удостоверяющие личность осужденного, хранятся в их личных делах.

"Нужно отметить, что действующим законодательством колонии-поселения упразднены", - добавила при этом Ирина Федотова.

По ущербу

Потерпевшими в ходе судебного разбирательства заявлены гражданские иски о взыскании суммы материального и морального вреда. Елгезековым (родственником погибшей Габдульмулиновой) на сумму 4,3 миллиона тенге материального и 10 миллионов тенге морального. Кунапия (родственником погибшего водителя Бакытнура) на сумму свыше 4 миллиона материальный и 10 миллионов тенге моральный. Хасеновым (родственником погибшей Хамитовой) - о взыскании суммы материального ущерба в размере 2 893 272 тенге и морального вреда в сумме 10 миллионов тенге. Адильбеков (представитель пострадавшей Сатыбалдиевой) требований в суде не заявлял.

Судом было взыскано с Кара в счет возмещения морального вреда в пользу родственников погибших по 3 миллиона тенге.

Кар и его родственники возместили материальный ущерб в добровольном порядке потерпевшим Елгезекову, Канапия и Адильбекову. Например, со слов потерпевшего Елгезекова, ему возмещено 4,3 миллиона тенге.

Из приговора следует, что при определении суммы морального вреда суд учёл материальное положение осужденного, нахождение у него на иждивении трех несовершеннолетних детей, статус безработного на момент вынесения приговора.

Частное постановление

При вынесении приговора судом также вынесено частное постановление в адрес начальника Департамента полиции и прокурора города Алматы, в котором обращено внимание на нарушения закона при сборе доказательств по данному делу и отсутствие надлежащего контроля в ходе расследования.

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