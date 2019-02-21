Будущий террорист проходит в своем становлении несколько этапов.

Наивно полагать, что меры психологической реабилитации полностью вернут человека к нормальной жизни. Реабилитация должна быть комплексной и наравне с психологической реабилитацией необходимо вести религиозно-идеологическую, социальную, только в этом случае можно достичь желаемых результатов, сообщает Zakon.kz.

Известный тезис, что «террористами не рождаются, ими становятся» при прохождении определенного экстремистского этапа в сознании поднимает актуальный вопрос: на какие ценностные ориентации делают ставку террористические организации? Процесс вербовки является одним из основных моментов вовлечения населения в террористическую деятельность, когда с помощью идеологических и психологических приемов в подсознание внедряются нужные установки. Данные приемы могут "блокировать" сознательно-волевую сферу и корректировать его в соответствии с целью террористической организаций.

На начальном этапе, как и во всех в деструктивных культах, террористом используются три основные потребности каждого человека: потребность в общности, структурированности и значимости для окружающих, т.е. самоидентификация, самоутверждение и самореализация.

Вербовка членов радикальных религиозных организаций рельефно наблюдается там, где речь идет о работе с молодежью. В основном они стараются вербовать молодых людей, как мы отметили выше, из числа «социальных аутсайдеров», хотя отмечались и факты выходцев и из представителей интеллигенции, научных работников, студентов.

С точки зрения психологии такфиристы – это люди-зомби, которые полностью отказались от этого мира, устремлены к смерти и их остановить в принципе очень трудно. К примеру, один из такфиристов, осуществивший в 2004 году самоподрыв в г. Ташкенте, постоянно сверялся с часами и торопился быстрее осуществить т.н. «шахидство».

Как справедливо отмечает Дж. Поуст, дело группы — «идеология» — имеет большое значение, но оно не является ведущим мотивом вступления в группу. Оно служит скорее логическим обоснованием, сознательно и открыто выражаемым мотивом. Главный мотив вступления в нее носит гораздо более, личностный характер и коренится в индивидах, в их стремлении к укреплению личностной идентичности и, что особенно важно, принадлежности к группе.

Самое главное в вербовке в террористические структуры это вхождение в состояние некого транса, когда им «обещают рай и возможность оказаться рядом с гуриями». Таким образом, индивид в своем становлении как будущий террорист проходит несколько этапов:

1. В террористическую деятельность в основном идут люди со специфической личностной предрасположенностью (агрессивный характер, у многих обнаруживается дефект личности в основном вследствие психологических травм, физическая недостаточность, низкий образовательный уровень). Также в среду потенциальных террористов могут пополнить и люди, имеющие низкий социальный статус (выходцы из социально необеспеченных семей, испытывающие материально-финансовые затруднения);

2. Все эти факторы в комплексе приводят к ранней социализации индивида, причем многие, являясь выходцами из социально необеспеченных семей, не имея возможности получения хорошей профессии, становятся «социальными аутсайдерами». В то же время ранняя социализация также способствуют вступлению индивида на путь криминалитета. Этот путь в основном приводит к формированию агрессивного типа личности, что во многих случаях, способствует к постепенному нарцисстическому изменению в характере.

3. Другая категория лиц из-за ущербной самооценки, не способностью включиться в систему социальных отношений, формируется как внутренне озлобленный замкнутый тип индивида (этические интроверты).

В обоих случаях мы имеем дело с определенными социально-психологическими деформациями в личности. Также нужно отметить, что в основном в террористическую организацию вступают люди с низким уровнем интеллекта;

4. В итоге эти процессы как защитная реакция способствуют появлению в сознании индивида сверхсосредоточенности на защите собственного «Я» и желанию самоутвердиться в глазах друзей, родственников и пр. или же желанием отомстить своим обидчикам, которыми в данном случае является общество, государство и т.д. Отсюда основная мотивация терроризма это «идейный абсолютизм», желание самоутвердиться, или же «молодежная романтика»;

5. Это обуславливает поиск идеологических ориентиров, иначе как формы самовыражения. Вхождение индивида в религию идет по форме: «любить себя в религии», религиозное самосознание формируется в форме того, как он совершает великие дела во имя великой цели. Идет формирование в сознании индивида образов: «героя», «мученика за великое дело».

6. Следующим этапом является формирование групповой самоидентификации - «объединение людей устремленных общей целью». Идентификация с террористической группой обеспечивает таким людям социальную роль. Далее совершая дерзкие поступки, индивид уже стремится самоутвердиться в группе, показать определенные личностные качества. Групповое самосознание становится доминирующим и любой акт агрессии против группы рассматривается как действие, направленное против него самого.

7. Также важно в портрете потенциальной смертницы желание «искупить свою вину перед Аллахом и очистить свое имя», усугубленные религиозными дааватами. Так палестинская женщина-смертница Вафе Идрис пошла на смерть потому, что ее подозревали во внебрачной связи. По той же причине смертницей стала 22-летняя Рим Салах Риаши, мать двоих детей, покончившая собой в январе 2004 г. на КПП «Эрез» в Газе стремлением крайними действиями поднять свой социальный статус.

При проведении методов по психологической реабилитации людей, попавших под влияние деструктивных религиозных течений, необходимо учитывать эти указанные факторы. При этом успех психологической реабилитации будет зависеть от того, сможем ли выявить, именно какие факторы способствовали тому, что вербуемый попал в сети деструктивных религиозных течений.

Наивно полагать, что меры психологической реабилитации полностью вернут человека к нормальной жизни. Само по себе реабилитация должна быть комплексной, поэтому наравне с психологической реабилитацией необходимо вести религиозно-идеологическую и социальную, только в этом случае можно достичь реальных и желаемых результатов.

(Материал представлен Центром исследования проблем религий акимата г. Астаны)

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