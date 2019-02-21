Задержанный в Алматы экс-актер в детстве получил приз на кинофестивале во Франции

19 февраля Тимура Айдарбекова задержали, его подозревают в мошенничестве.

Актер Тимур Айдарбеков, которого задержали в Алматы, имеет яркое прошлое, передает Zakon.kz.

19 февраля Тимура Айдарбекова задержали, его подозревают в мошенничестве.

- 21-летний подозреваемый был задержан сотрудниками нашего подразделения после череды заявлений от граждан: в основном он обманывал несовершеннолетних. Как правило, входил в доверие ранее знакомых подростков-школьников. В одном из эпизодов подозреваемый, встретив во дворе знакомого 15-летнего юношу, в ходе беседы уговорил вынести ноутбук якобы для скачивания видео. Введя жертву в заблуждение, злоумышленник зашел в магазин, расположенный в этом же дворе и, выйдя через сквозной проход, скрылся в неизвестном направлении. Ноутбук он продал за 15 тысяч тенге, - сообщили в Департаменте полиции.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.

Тимур Айдарбеков в прошлом - актер. Он сыграл в таких картинах, как "Уроки гармонии" и "Раненный ангел".

Фильм "Уроки гармонии" Эмира Байгазина официально представили на Берлинале 14 февраля в 2013 году.

"Фильм очень хорошо приняли, зал искренне и долго аплодировал, что здесь редко бывает. СМИ тепло оценили работу исполнителя главной роли Аслана Тимура Айдарбекова", — прокомментировала премьерные показы продюсер фильма Анна Качко.

В этом фильме Тимур сыграл главную роль - Аслана - мальчика со сложной судьбой. За эту роль Айдарбеков получил приз на фестивале в городе Амьен (Франция).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!