Холодная красота. Фотографии необычных ледяных образований

Зима – это чарующее время года, завораживающе чистая природа, окутанная в белоснежные одежды.

Во многих местах на земле зима холодная, снежная и мрачная, поэтому многим людям это время года нравится меньше всего, передает Вigpicture.ru.

Но есть в зиме нечто соизмеримое со всеми ее неприятностями — это удивительная красота! Зима словно шальной художник. Она использует лед, ветер и снег, чтобы создать идеальные и сложные фигуры, например, как те, что вы видите в этой подборке.

Изумрудный байкальский лед. (Фото: Алексей Трофимов)

Замороженные пузыри. (Фото: Анжела Келли)

Сложенный снег

Замороженный маяк на озере Мичиган. (Фото: Томас Заковски)

Замороженные бутоны цветов. (Фото: Жоао Паглионе)

Покрытая инеем паутина. (Фото: Роберт Фелтон)

Замороженные озера. (Фото: Филлипс Чип)

Лед расцвел

Цветок после обледенения. (Фото: Норман Болдак)

Замороженное дерево. (Фото: Светлана Казина)

Иней на заборе

Замерзший пруд. (Фото: Адам Рифкин)

После ледяного дождя в Китае

Замороженные ягоды. (Фото: Мэтт Стернс)

Морозные цветы в Северном Ледовитом океане. (Фото: Маттиас Витц)

Сосна в инее. (Фото: Синди Джирард)

Заледенелая трава. (Фото: Luca Biolcati Rinaldi)

Сосульки на цветущей яблоне. (Фото: Томас Заглер)

Трава после ледяного дождя

Во льду. (Фото: Михай Сарару)

Заяц или иней. (Фото: Марк Адамс)

Куст в сосульках. (Фото: Алекс Лау)

Валик из снега. (Фото: Миранда Гранш)

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