Холодная красота. Фотографии необычных ледяных образований
Зима – это чарующее время года, завораживающе чистая природа, окутанная в белоснежные одежды.
Во многих местах на земле зима холодная, снежная и мрачная, поэтому многим людям это время года нравится меньше всего, передает Вigpicture.ru.
Но есть в зиме нечто соизмеримое со всеми ее неприятностями — это удивительная красота! Зима словно шальной художник. Она использует лед, ветер и снег, чтобы создать идеальные и сложные фигуры, например, как те, что вы видите в этой подборке.
Изумрудный байкальский лед. (Фото: Алексей Трофимов)
Замороженные пузыри. (Фото: Анжела Келли)
Сложенный снег
Замороженный маяк на озере Мичиган. (Фото: Томас Заковски)
Замороженные бутоны цветов. (Фото: Жоао Паглионе)
Покрытая инеем паутина. (Фото: Роберт Фелтон)
Замороженные озера. (Фото: Филлипс Чип)
Лед расцвел
Цветок после обледенения. (Фото: Норман Болдак)
Замороженное дерево. (Фото: Светлана Казина)
Иней на заборе
Замерзший пруд. (Фото: Адам Рифкин)
После ледяного дождя в Китае
Замороженные ягоды. (Фото: Мэтт Стернс)
Морозные цветы в Северном Ледовитом океане. (Фото: Маттиас Витц)
Сосна в инее. (Фото: Синди Джирард)
Заледенелая трава. (Фото: Luca Biolcati Rinaldi)
Сосульки на цветущей яблоне. (Фото: Томас Заглер)
Трава после ледяного дождя
Во льду. (Фото: Михай Сарару)
Заяц или иней. (Фото: Марк Адамс)
Куст в сосульках. (Фото: Алекс Лау)
Валик из снега. (Фото: Миранда Гранш)
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