150 дополнительных рабочих мест создадут после модернизации двух оборонных заводов в СКО

Государство выделяет большие средства на модернизацию заводов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь - Жумагалиев.

Заместитель премьер-министра – министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в рамках рабочей поездкой в город Петропавловск посетил ведущие предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - завод им. С.М. Кирова (ЗиК), Петропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ) и АО "ЗИКСТО", передает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Во время посещения Аскар Жумагалиев ознакомился с производственной деятельностью предприятий и линейкой выпускаемой продукции. Также руководители АО "ЗиК" и "ПЗТМ" проинформировали министра о ходе технологической модернизации, по результатам которой ими будет освоен выпуск новой конкурентоспособной продукции, ориентированной на внутренний и внешний рынки.

В свою очередь, вице-премьер отметил, что в ближайшие 2 года в технологическую модернизацию этих заводов будет вложено 6,6 млрд. тенге.

"Государство выделяет большие средства на модернизацию заводов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Благодаря этому будет дополнительно создано 150 новых рабочих мест, что очень важно для социально-экономического развития региона. В свою очередь, мы будем ждать от вас качественной, конкурентоспособной продукции", - сказал Жумагалиев.

Он также поручил предприятиям уже сейчас начинать продумывать экспортные направления для реализации продукции и получения гарантированных долгосрочных заказов.

В ходе рабочей поездки заместитель премьер - министра также побывал на АО "ЗИКСТО", где осмотрел производственные цеха завода и продукцию предприятия.

По итогам посещения заводов заместителем премьер-министра – министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК был дан ряд поручений по развитию предприятий ОПК.

В завершение рабочей поездки Аскар Жумагалиев принял участие в итоговой отчетной встрече акима Северо-Казахстанской области.

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