В Туркестанской области появится новая футбольная команда

Это будет сильная команда, которая будет играть в Премьер-лиге.

2018 год был для спортивной жизни Туркестанской области особенным. Спортсмены области на республиканских чемпионатах и первенствах завоевали 387 золотых, 382 серебряные и 365 бронзовых медалей, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Об этом сообщил руководитель управления спорта и физической культуры Туркестанской области Полат Кырыкбаев. С чемпионатов Азии наши атлеты привезли 73 золотых, 58 серебряных и 38 бронзовых наград. А вот на мировых чемпионатах и Кубках туркестанские спортсмены завоевали 32 золотые, 15 серебряных и 16 бронзовых медалей. По две золотые и серебряные медали и пять бронзовых привезли наши спортсмены с Летних Азиатских игр, которые прошли в Индонезии.

"Планы по развитию спорта активно поддерживает глава области Жансеит Туймебаев, - отметил П. Кырыкбаев. – Привлекаем в регион сильных спортсменов и тренеров, но все они граждане нашей страны. Я против того, чтобы приглашать иностранных легионеров. Они зарабатывают деньги, а потом уезжают в родную страну. Бекзат, Мухтархан, Ермахан – все они из сельских глубинок. Можно самим воспитывать таких чемпионов. В ближайшем будущем в Туркестане появятся современный закрытый стадион и другие объекты. Планируем открыть спортивный клуб "Туран" для людей с ограниченными возможностями, профессиональный боксерский клуб "Туркестан", школу стрельбы, специализированную детско-юношескую футбольную школу, школу высшего спортивного мастерства. Наша главная цель – завоевать лицензии на Олимпиаду в Токио. Ждем побед от дзюдоиста Дидара Хамзы, боксеров Кайрата Ералиева и Бека Нурмагамбета и других спортсменов".

В целях развития массового спорта в прошлом году в области состоялось 4026 спортивных мероприятий, в которых участвовали 571,2 тыс. человек. Охват населения массовым спортом составляет 28,9%.

Кроме этого, юные спортсмены области на II Летней республиканской сельской олимпиаде среди подростков заняли второе общекомандное место, а учащиеся школ и колледжей – первое место на Летней спартакиаде.

"Хотим создать футбольный клуб "Туран", - заявил руководитель управления. – Это будет сильная команда, которая будет играть в Премьер-лиге. Также будет открыта детско-юношеская футбольная школа".

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