Как можно получить деньги из Фонда компенсации потерпевшим

Выплата компенсаций начнется с 1 июля 2020 года.

Генпрокуратура разъяснила порядок выплаты из Фонда компенсации потерпевшим, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного ведомства.

С принятием в 2018 году Закона "О Фонде компенсации потерпевшим" создан институт оказания материальной помощи жертвам преступлений.

Одним из источников формирования Фонда являются принудительные платежи, взыскиваемые судом с осужденных в зависимости от категории совершенных преступлений. Во втором полугодии 2018 года суды взыскали с 8,5 тыс. осужденных около 300 млн. тенге.

Кроме того, предусмотрено пополнение Фонда за счет взысканий, наложенных судом за процессуальные нарушения, а так же сумм, удерживаемых с осужденных, исполняющих наказание в виде исправительных работ.

"Выплата компенсаций начнется с 1 июля 2020 года. На нее смогут претендовать несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, жертвы торговли людьми или пыток, лица, которым в результате преступления причинен тяжкий вред здоровью, в том числе, заражение ВИЧ, законные представители в случае смерти потерпевшего", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве дополнили, что средства станут выплачиваться в виде единовременного платежа в размере от 30 до 50 МРП. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее десяти календарных дней производит выплату на банковский счет получателей компенсации.

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