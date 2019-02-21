Микроавтобус из Костаная врезался в снегоуборочную технику под Екатеринбургом

По последним данным, пострадали пять человек.

Рейсовый микроавтобус с прицепом попал в ДТП на трассе Челябинск – Екатеринбург, передает Zakon.kz со ссылкой на "КН".

Машина на высокой скорости влетела в снегоуборочную технику. Авария произошла 21 февраля в 03:40 на подъезде к Екатеринбургу, возле села Патруши, что находится возле Челябинского тракта.

По последним данным, пострадали пять человек.

"Водитель Mercedes Sprinter c прицепом неправильно выбрал дистанцию до идущего впереди МАЗ, который чистил дороги от снега. Пять из шести пассажиров микроавтобуса получили ранения. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу №36 Екатеринбурга",— сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации, которую удалось узнать "КН", пассажиры микроавтобуса ехали из Костаная на один из рынков Екатеринбурга. Пассажиры - продавцы одного из рынков города.

В ГИБДД также сообщили, что снегоуборочная техника в момент ДТП была в движении. У автомобиля повреждено оборудование

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