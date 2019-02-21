Врачам Шымкента повысили зарплату

Кроме того, сокращена нагрузка на врачей.

Повысилась зарплата шымкентских врачей и уменьшилась нагрузка. В городе дополнительно планируется открытие 40 участковых поликлиник и обучение специалистов. Об этом 21 февраля на пресс-конференции, организованной Управлением здравоохранения города, передает Zakon.kz.

По словам специалистов управления, медицинские работники, у которых повышена заработная плата, прошли обучение по программе управления заболеваниями. Это комплексный плановый подход, направленный на поддержку лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и направленный на улучшение ведения хронических заболеваний.

В настоящее время по данной программе обучено 207 врачей и 475 средних медицинских работников. То есть, участковая сеть усовершенствовала опыт почти 50% медицинских работников. Кроме того, до конца марта врачи и средний медицинский персонал города будут проходить полный курс обучения. Их заработная плата увеличится в среднем на 20 процентов.

В городе также группируются участки врачей общей практики в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В сентябре 2018 года в участковых поликлиниках на одного врача приходилось 2084 населения, до конца текущего года число больных будет уменьшаться на 1905. В этом направлении управлением проводятся мероприятия по доведению данного показателя до 1700 за счет совершенствования государственно-частного партнерства и небольших частных клиник, оказывающих первичную медицинскую помощь.

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