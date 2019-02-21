Шесть проектов "ЭКСПО-2017" внедрены в Актюбинской области

По итогам прошлого года в регионе отмечается положительная динамика по повышению индикаторов МСБ.

В акимате Актюбинской области проанализировали ход реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции". На совещании, посвященном этому вопросу, были рассмотрены вопросы модернизации предприятий, цифровизации, развития промышленности и МСБ. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

"В 2018 году было модернизировано 55 предприятий на сумму 85 миллиардов тенге. Как результат, на этих предприятиях добыча нефти и газа увеличилась на 10%, а производительность труда — на 15%. В 2019 году будет модернизировано свыше 50 предприятий на сумму более 85 миллиардов тенге. В пятилетней перспективе планируется модернизация и цифровизация предприятий на сумму 600 миллиардов тенге", - отчитался заместитель акима Кайрат Бекенов.

По итогам 2018 года на территории области внедрено 6 проектов новых технологий, представленных на "ЭКСПО-2017", на сумму 5,5 миллиарда тенге.

Одним из значимых достижений является привлечение транснациональных корпораций ENI и General Electric для создания проекта в сфере возобновляемых источников энергии стоимостью 33 миллиарда тенге. До 2022 года планируется реализовать ещё 15 проектов с внедрением технологии ЭКСПО на сумму 60,6 миллиарда тенге.

За последние два года темп роста промышленности составляет 5%. Индекс физического объема в обрабатывающей промышленности составил 108,8%. Доля обрабатывающей промышленности в общей структуре промышленности региона увеличилась на 9% (с 24% до 33%).

В рамках исполнения поручения Президента по цифровизации отраслей экономики проведена работа по пяти приоритетным направлениям — образованию, здравоохранению, транспорту, ЖКХ и безопасности.

В результате, автоматизирована госуслуга по формированию очередности и выдаче направлений в детские сады. Обеспеченность интернетом в объектах здравоохранения составила 100%.

В рамках концепции "Смарт-сити" в Актобе реализованы проекты "Умного транспорта", такие как оснащение парка автобусов GPS-трекерами, центральная служба по диспетчеризации общественного транспорта, мобильное приложение "АктобеBUS", "умные остановки". В пилотном режиме в 10-ти автобусах городского маршрута установлены системы электронного билетирования.

Активно осуществляется цифровизация и аграрного сектора экономики. По итогам 2018 года в регион привлечено 516,1 миллиарда тенге инвестиций. Введено 11 инвестпроектов на сумму 60,4 миллиарда тенге. Наиболее крупным среди них является газоперерабатывающий комплекс ТОО "Gas processing Company" стоимостью 45 миллиардов тенге.

По итогам прошлого года в регионе отмечается положительная динамика по повышению индикаторов МСБ.

Заместитель акима области Марат Токжанов рассказал о ходе выполнения задачи "Человеческий капитал — основа модернизации" Послания Президента в сферах образования, здравоохранения и молодежной политики.

"В прошлом году мы приняли план мероприятий по исполнению Послания Главы государства, состоящий из 138 пунктов по всем отраслям. Поручаю своим заместителям, руководителям ответственных госорганов держать под строгим контролем ход реализации всех пунктов Плана. Поручения Елбасы мы должны реализовать качественно, для дальнейшего развития экономики области, улучшения благосостояния населения", — резюмировал совещание аким области Бердыбек Сапарбаев.

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