В Байдибекском районе откроют кирпичный завод мощностью 70 млн кирпичей в год

Во время встречи глава района выразил намерение тесно сотрудничать с иностранными инвесторами.

Аким Байдибекского района Бахытбек Танагозов провел встречу с директором по международным связям иранской компании "Farаdid Meehan" Абдолрезой Шохуд Талабом. В ней принял участие и председатель Совета акционеров ТОО "Source Invest Company" О. Ботбай, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Во время встречи глава района выразил намерение тесно сотрудничать с иностранными инвесторами. В свою очередь Абдолреза Шохуд выразил готовность строить в районе завод по производству кирпичей стоимостью $10 млн.

В результате двухсторонней встречи между акиматом Байдибекского района, иранской компанией "Farаdid Meehan" и СПК "Туркестан" был подписан меморандум, согласно которому на территории индустриальной зоны в сельском округе Боралдай Байдибекского района начнется строительство кирпичного завода.

Инвесторы намерены выпускать семь видов кирпичей. Здесь будет занято более 200 человек. В месяц предприятие будет выпускать 4-5 млн. кирпичей, в год – до 70 млн. Иранские предприниматели вложат в это дело дополнительные $10 млн. и построят 200 коттеджей.

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